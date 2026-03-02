Manchester United interesuje się Malickiem Thiawem z Newcastle United. Czerwone Diabły będą musiały jednak sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać niemieckiego defensora - informuje "The Telegraph".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Malick Thiaw celem Manchesteru United. Kosmiczna wycena

Manchester United przeżywa znakomity okres. W minioną niedzielę udało im się sięgnąć po kolejne zwycięstwo. Tym razem Czerwone Diabły okazały się lepsze od Crystal Palace (2:1). Olbrzymia w tym zasługa Michaela Carricka. Drużyna od momentu zatrudnienia angielskiego szkoleniowca jest nie do poznania. Dziś zespół z Old Trafford ogląda się z wielką przyjemnościach.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United. Od pewnego czasu wiemy, że władze angielskiego klubu interesują się Malickiem Thiawem. Transfer defensora Newcastle United jednak nie będzie wcale tak prosty do zrealizowania. „The Telegraph” zdradza, że za Niemca trzeba będzie zapłacić kosmiczne pieniądze.

W przeszłości Manchester United wydał fortunę na Harry’ego Maguire’a, w którego poziom piłkarski powątpiewano przez kilka sezonów. Wspomniane źródło donosi, że Newcastle United zadowoli oferta za Malicka Thiawa, która będzie zbliżona do kwoty, jaką zapłacił Manchester United za Anglika. Defensor kosztował wówczas Czerwone Diabły aż 87 milionów euro.

Malick Thiaw w trwającej kampanii rozegrał 41 spotkań w koszulce Newcastle United. Reprezentant Niemiec zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor ma na koncie także jedną asystę.