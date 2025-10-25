Man United wskazał następcę Casemiro. W grze nawet 80 mln euro

Manchester United szuka następcy Casemiro. Według portalu "CaughtOffside", klub z Old Trafford jest poważnie zainteresowany Aleksandarem Pavloviciem z Bayernu Monachium.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Aleksandar Pavlović łączony z Manchesterem United

Manchester United w poprzednim sezonie nie zdołał awansować do europejskich pucharów, ale w klubie wciąż panuje wiara w projekt Rubena Amorima. Portugalczyk utrzymał zaufanie władz po trudnym początku rozgrywek, a jego drużyna wygrała trzy z ostatnich czterech spotkań. Szczególnie cenne okazało się zwycięstwo nad Liverpoolem (2:1) na Old Trafford.

Wraz z planami dalszej przebudowy składu, 20-krotni mistrzowie Anglii rozpoczął poszukiwania środkowego pomocnika. Jak informuje „CaughtOffside”, jednym z głównych kandydatów do transferu jest Aleksandar Pavlović. Pomocnik Bayernu Monachium w ostatnich miesiącach zachwyca formą na Allianz Arenie. 21-latek ma zostać następcą Casemiro, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2026 roku.

Choć Brazylijczyk wciąż prezentuje wysoką klasę, to 33-latek coraz częściej odczuwa trudy intensywnego rytmu Premier League. Mimo to władze Czerwonych Diabłów są świadome, że czas na znalezienie jego następcy zbliża się nieuchronnie. Casemiro w tym sezonie rozegrał siedem meczów, a przeciwko Chelsea wpisał się na listę strzelców.

Tymczasem Pavlović przedłużył kontrakt z Bayernem do czerwca 2029 roku, co znacznie komplikuje ewentualne negocjacje. Niemiecki gigant nie ma zamiaru rozstawać się ze swoim wychowankiem. Mówi się o zaporowej cenie, która może sięgnąć nawet 80 milionów euro. Sytuację 21-letniego pomocnika bacznie monitorują także inne europejskie potęgi – Manchester City i Paris Saint-Germain.