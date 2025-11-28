Manchester United w przebudowie. Amorim dostanie wsparcie

12:30, 28. listopada 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Mirror

Manchester United latem wydał na transfery ponad 200 milionów euro. Mimo tego, Ruben Amorim wciąż nie ma do dyspozycji kompletnej kadry.

Ruben Amorim
fot. Every Second Media Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim dostanie kolejne wzmocnienia. To nie koniec

Manchester United od lat trwa w poważnym kryzysie i nie może wrócić do walki o najwyższe cele. Od ponad roku za wyniki giganta odpowiada Ruben Amorim, który kilka razy otarł się już o zwolnienie. Kibice nie są jego zwolennikami, ale działacze klubu z Old Trafford wciąż wierzą w rozwój projektu pod jego wodzą. Mówi się, że ma czas przynajmniej do końca sezonu, aby potwierdzić swoją wartość.

Czerwone Diabły fatalnie weszły w tę kampanię, a później zanotowały lepszy okres. Ostatnie mecze ponownie są rozczarowaniem, więc w tabeli zajmują dopiero dziesiątą lokatę, a w dorobku mają 18 punktów. Liga jest spłaszczona i tak naprawdę dwa kolejne zwycięstwa pozwolą im wskoczyć do czołówki, ale po drużynie i tak oczekiwano znacznie więcej.

Manchester United stoi po stronie Amorima, który nie musi obawiać się zwolnienia. „The Mirror” ujawnia nastawienie w gabinetach klubu. Zdaniem mediów, wciąż panują głosy, że kadra jest za słaba, aby bić się z Arsenalem, Chelsea czy Manchesterem City. Tego lata Manchester United wydał ponad 200 milionów euro na wzmocnienia ofensywy, ale to nie koniec. W przyszłym roku skupi się na transferach do środka pola oraz defensywy, tak aby Amorim miał możliwie jak najbardziej jakościowy zespół.