Manchester United jeszcze tego lata może zakończyć współpracę z Tyrellem Malacią. Przyszłość Holendra może być pisana w Serie A. Zawodnik trafił bowiem pod lupę Atalanty Bergamo - donosi "CalcioMercato".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Tyrell Malacia

Tyrell Malacia na radarze Atalanty Bergamo

Manchester United nie zamknął jeszcze składu na nowy sezon Premier League. Czerwone Diabły wciąż pracują. Przede wszystkim nad pozyskaniem nowego pomocnika. Ostatnie doniesienia sugerują, że na ich radar trafił Adam Wharton z Crystal Palace. Na Old Trafford również będą jeszcze rozstania. Tyrell Malacia jest jednym z piłkarzy na wylocie klubu.

Reprezentant Holandii może zaliczyć miękkie lądowanie, ponieważ pojawiło się zainteresowanie prosto z Serie A. Z informacji przekazanych przez „CalcioMercato” dowiadujemy się, że defensor znalazł się na celowniku Atalanty Bergamo. Włoski klub przechodzi właśnie przebudowę na wielu płaszczyznach i zwrócili właśnie swoje oczy w kierunku zawodnika Manchesteru United.

Tyrell Malacia jednak nie jest jedynym lewym defensorem na celowniku Atalanty Bergamo. Wspomniane źródło zaznacza, że również w kręgu zainteresowań La Dei znaleźli się Ian Maatsen z Aston Villi oraz Maximiliano Araujo, który na co dzień reprezentuje barwy Sportingu Lizbona. Czas pokaże, który zawodnik ostatecznie trafi do zespołu prowadzonego przez Ivana Juricia.

Drugą część poprzedniego sezonu Tyrell Malacia spędził w Holandii, gdzie grał dla PSV Eindhoven. Defensor w barwach tego zespołu rozegrał 12 spotkań. Klub miał możliwość skorzystania z opcji wykupu 25-latka, ale finalnie nie zdecydował się na definitywny transfer.