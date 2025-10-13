Manchester United pozbędzie się balastu? Zainteresowanie z Turcji

Manchester United już zimą może pozbyć się niechcianego zawodnika. Blisko odejścia jest Tyrell Malacia. Holender znalazł się bowiem na radarze Galatasaray - przekazuje "Daily Star".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Tyrell Malacia

Galatasaray chce Tyrella Malacię

Manchester United już myśli o nadchodzącym okienku transferowym. Słabe wejście w sezon sprawiło, że Czerwone Diabły zimą rozważają ruchy kadrowe. Ostatnio wiele się mówi w kontekście odejścia o Casemiro. Brazylijczyk zaznaczył, że chciałby zmienić otoczenie. W czerwcu przyszłego roku dobiega końca umowa weterana, więc Czerwone Diabły już w styczniu mogą z nim zakończyć współpracę.

Jak się okazuje, Casemiro nie jest jedynym zawodnikiem, który w zimowym okienku może opuścić Manchester United. Serwis „Daily Star” poinformował, że również Tyrell Malacia może zmienić barwy klubowe. Holender ma sporą szansę, aby trafić do zespołu, gdzie będzie mógł odbudować karierę. Zawodnik Czerwonych Diabłów znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Galatasaray.

Tyrell Malacia od miesięcy znajduje się na wylocie z Manchesteru United. Już latem holenderskim defensor mógł zmienić barwy klubowe, ponieważ znajdował się na celowniku m.in. hiszpańskiego Elche. Ostatecznie zawodnik został na Old Trafford, ale kompletnie nie poprawił swojej sytuacja. Dla jednej jak i drugiej strony najlepiej będzie, kiedy jak najszybciej zakończą współpracę.

Dotychczas Tyrell Malacia rozegrał 47 spotkań w koszulce Manchesteru United. Holender jeszcze nie miał udziału przy strzelonym golu i prawdopodobnie to się nie zmieni. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na 8 milionów euro.