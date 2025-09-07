Manchester United tego lata może jeszcze pozbyć się Tyrella Malacii. Na stole Czerwonych Diabłów pojawiła się oferta transferowa. Holender może wzmocnić Eyupspor - informuje "Stretty News".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Tyrell Malacia wyląduje w Turcji?

Manchester United ma za sobą niezwykle aktywne letnie okienko transferowe. Władze z Old Trafford wykonały kawał ciężkiej pracy, aby dopiąć wielkie transfery. Na papierze najbardziej interesująco wygląda przyjście Bryana Mbeumo. Skrzydłowy od pierwszych dni w nowym zespole prezentuje się bardzo dobrze. Czerwone Diabły jeszcze nie zamknęły kadry i wkrótce może dojść do kolejnych rozstań.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „Strett News”. Otóż Czerwone Diabły tego lata mogą zakończyć współpracę z niechcianym zawodnikiem. A takim jest Tyrell Malacia. Holenderski defensor znalazł się w kręgu zainteresowań Eyupsporu, który złożył już oficjalną ofertę. Warto zaznaczyć, że ten zespół walczy również o angaż Polaka.

Turecki klub zaproponował roczne wypożyczenie Tyrella Malacii. W umowie między stronami ma być też zawarta opcja wykupu Holendra. Jednak w tej sprawie nie znamy więcej szczegółów. Manchester United z pewnością już teraz chciałby definitywnie rozstać się z defensorem. Jednak na stole Czerwone Diabły nie mają wielu ofert, więc bardzo możliwe, że dogadają się z Eyupsporem.

Tyrell Malacia jest związany z Manchesterem United od 2022 roku. Z półroczną przerwą na wypożyczenie do PSV Eindhoven. Dotychczas Holender rozegrał tylko 47 spotkań w koszulce Czerwonych Diabłów.