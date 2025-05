Manchester United z kluczowym planem na lato. Minimum trzy transfery

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United musi wzmocnić ofensywę

Manchester United jest już na finiszu najgorszego sezonu w historii Premier League. Może go zakończyć z przytupem, bowiem do wygrania jest trofeum za Ligę Europy. W finale tych rozgrywek Czerwone Diabły zmierzą się z Tottenhamem. Stawką będzie również awans do Ligi Mistrzów, co dałoby ekipie z Old Trafford potężny zastrzyk gotówki i ułatwiłoby działania na rynku podczas letniego okienka. Niezależnie od wyniku tego spotkania, plany są bardzo ambitne, a Ruben Amorim wskazał trzy pozycje, które trzeba wzmocnić za wszelką cenę.

Od wielu miesięcy Manchester United jest łączony z transferem nowego napastnika. Wciąż nie wiadomo, który z kandydatów zostanie ostatecznie wybrany. Na Old Trafford mogą wylądować między innymi Viktor Gyokeres, Victor Osimhen czy Liam Delap. Amorim jest zdecydowany na wzmocnienie tej pozycji, gdyż Rasmus Hojlund i Joshua Zirkzee nie oferują odpowiedniego poziomu.

To tylko jeden z kilku ruchów, do których przymierza się angielski gigant. Taktyka portugalskiego szkoleniowca zakłada formację z dwoma ofensywnymi pomocnikami, a takowych na Old Trafford obecnie brakuje. Tę lukę miałby wypełnić Matheus Cunha, który jakiś czas temu otrzymał konkretną ofertę ze strony Manchesteru United, ale do porozumienia jeszcze daleka droga. Ostatnim obowiązkowym wzmocnieniem Czerwonych Diabłów miałby być nowy środkowy pomocnik – w tym przypadku kandydatami są Douglas Luiz czy Hugo Larsson.