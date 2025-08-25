Manchester United interesuję się Angelo Stillerem z VfB Stuttgart. Jak się okazuje, transfer Niemca na Old Trafford wciąż jest możliwy. Czerwone Diabły najpierw jednak muszę pożegnać Bruno Fernandesa lub Kobbiego Mainoo - podaje "GiveMeSport".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Angelo Stiller wciąż może wzmocnić Manchester United

Manchester United kompletnie zawiódł w minioną niedzielę. Podopieczni Rubena Amorima zremisowali bowiem z Fulham (1:1). Tak słaby wynik sprawił, że Czerwone Diabły mogą zabrać się ostro do pracy w ostatnich dniach okienka. Wiele się jednak mówi o transferach wychodzących. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Old Trafford może opuścić Kobbie Mainoo.

Od pewnego czasu Manchester United ma na radarze Angelo Stillera z VfB Stuttgart. Przeprowadzka niemieckiego pomocnika do Premier League wydawała się jednak wątpliwa. Jednak w tej sprawie najnowsze informacje przekazuje portal „GiveMeSport”. Jak się okazuje, tego lata 24-letni zawodnik może trafić do zespołu prowadzonego przez Rubena Amorima.

Wspomniane źródło zaznacza, że w pierwszej kolejności Manchester United jednak musi sprzedać jednego z pomocników. A chodzi o Kobbiego Mainoo lub Bruno Fernandesa. Kapitan Czerwonych Diabłów ostatnio odbył rozmowy z jednym z saudyjskich zespołów. Okienko transferowe w Anglii zamyka się już w piątek, więc mało prawdopodobnie się wydaje, żeby Angelo Stiller wzmocnił Czerwone Diabły.

Reprezentant Niemiec dotychczas rozegrał 83 spotkania w koszulce VfB Stuttgart. Statystyki pomocnika są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie pięć trafień, a także aż 17 asyst.