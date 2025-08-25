Manchester United latem jeszcze może stracić Kobbiego Mainoo. Przed Anglikiem kluczowe dni. Do transferu może dojść jeszcze w tym okienku - przekazuje portal "talkSPORT".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes oraz Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo może opuścić Manchester United

Manchester United notuje bardzo słaby start nowego sezonu Premier League. Podopieczni Rubena Amorima zgromadzili dotychczas tylko jeden punkt. W pierwszej kolejce przegrali z Arsenalem (0:1), natomiast w minioną niedzielę zremisowali z Fulham (1:1). Na Old Trafford jeszcze nie kończą letniego okienka. Czerwone Diabły wciąż nie zamknęli jeszcze składu na trwającą kampanię. Mówi się, że do angielskiego zespołu lada moment ma trafić nowy bramkarz.

Tymczasem z obozu Manchesteru United napływają bardzo ciekawe informacje transferowe. Serwis „talkSPORT” zdradził, że w trwającym letnim okienku Czerwone Diabły mogą stracić ważnego zawodnika. A chodzi o Kobbiego Mainoo. Dla wicemistrza Europy zatem będą to kluczowe dni, ponieważ piątek to ostatni dzień na wykonywanie transferów w Premier League.

Kobbie Mainoo znajduje się w trudnej sytuacji. Od momentu zatrudnienia Rubena Amorima, zawodnik Manchesteru United ma problem z minutami. Anglik kompletnie nie odnajduje się w systemie preferowanym przez Portugalczyka. Pomocnik jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem, przez co nie powinien mieć problemu ze znalezieniem nowego zespołu.

Dotychczas Kobbie Mainoo rozegrał 72 spotkania w seniorskich barwach Manchesteru United. W tym czasie wicemistrz Europy zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Anglik może się pochwalić również dwoma asystami.