Bruno Fernandes wkrótce może opuścić Manchester United. Jak się okazuje, Portugalczyk ostatnio odbył rozmowy z saudyjskim Al-Ittihad. Zakończyły się one pozytywnie dla każdej ze strony - podaje "The Sun".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Al-Ittihad przeprowadziło rozmowy z Bruno Fernandesem!

Manchester United w minioną niedzielę zainaugurował nowy sezon Premier League. Podopieczni Rubena Amorima mierzyli się z Arsenalem i ostatecznie przegrali ten mecz (0:1). Czerwone Diabły jednak zaprezentowały się bardzo dobrze i to spotkanie jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Teraz zespół z Old Trafford zagra na wyjeździe z Fulham.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z Manchesteru United. Otóż drużynę wkrótce może opuścić Bruno Fernandes. Serwis „The Sun” zdradził, że kapitan Czerwonych Diabłów spotkał się z przedstawicielami Al-Ittihad. Strony przeprowadziły rozmowy, które zakończyły się pozytywnie. Portugalczyk zatem lada moment może wylądować w Arabii Saudyjskiej.

W sprawie potencjalnego transferu Bruno Fernandesa najwięcej do powiedzenia będzie miał oczywiście Manchester United. Trudno przewidzieć, jakie stanowisko obecnie mają działacze z Old Trafford. Niewątpliwie strata Portugalczyka w ostatnich dniach letniego okienka transferowego stanowiłaby olbrzymi problem Czerwonym Diabłom. Wiele się mówi, że jeszcze inni zawodnicy mogą opuścić zespół prowadzony przez Rubena Amorima.

Bruno Fernandes natomiast jest związany z Manchesterem United od 2020 roku. Dotychczas portugalski gwiazdor rozegrał 291 spotkań w barwach Czerwonych Diabłów. W tym czasie udało mu się uzbierać na koncie aż 98 trafień, a także 86 asyst.