Man United szykuje zimowe transfery. Ruben Amorim ujawnia plany

Manchester United może zimą rozstać się z niektórymi piłkarzami. Ruben Amorim wypowiedział się między innymi na temat przyszłości Kobbiego Mainoo i Joshuy Zirkzee.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kobbie Mainoo i Joshua Zirkzee na wylocie? Ruben Amorim komentuje sytuację zawodników

Manchester United latem dokonał znaczących transferów, które jak dotąd nie przynoszą oczekiwanych efektów na Old Trafford. Największe nadzieje pokładano w Benjaminie Sesko, który przyszedł z RB Lipsk za 76,5 mln euro. Napastnik jeszcze nie zdołał w pełni udźwignąć ciężaru oczekiwań.

Głównym celem Rubena Amorima pozostaje awans do europejskich pucharów, ale ostatnia porażka z Brentfordem pokazuje, że Czerwone Diabły nie mogą sobie pozwolić na kolejne potknięcia. Kobbiego Mainoo i Joshuy Zirkzee są głębokimi rezerwowymi bieżącym sezonie i pojawiły się doniesienia o możliwym odejściu w styczniowym oknie transferowym. Amorim postanowił uspokoić nastroje i jasno określił swoje priorytety.

W środku pola niepodważalną pozycję mają Bruno Fernandes i Casemiro, natomiast w ataku portugalski menedżer stawia na Sesko. Amorim doskonale zdaje sobie sprawę z frustracji zawodników, którzy chcą regularnie występować.

– To normalne i wiem też, że w naszym klubie jest dużo szumu. Każdy chce jak najwięcej grać. Zbliżają się mistrzostwa świata i są agenci, którzy ciągle słuchają, co mówią zawodnicy. Rozumiem to, ale to nasi ważni gracze i potrzebujemy ich, żeby wszyscy mieli dobry sezon – stwierdził Amorim.

🚨⚠️ Rúben Amorim: “Zirkzee and Mainoo are our players. We need everyone to have a good season”.



“Some players are not playing, there’s noise, news… some want to play. Like you said, there's a World Cup. There are agents that listen to the players talking all the time”. pic.twitter.com/lw6rTVPziS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2025

Trudno sobie wyobrazić, aby Mainoo i Zirkzee otrzymali w najbliższych tygodniach więcej minut na boisku w barwach Czerwonych Diabłów. Biorąc pod uwagę ich jakość i dotychczasowe występy, można być pewnym, że nie zabraknie zainteresowanych klubów, jeśli obaj zawodnicy zdecydują się opuścić Old Trafford w styczniu.