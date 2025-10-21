Man United szykuje wielki transfer. Na stole 50 mln funtów

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Morten Hjulmand przymierzany do Manchesteru United

Manchester United planuje poważne wzmocnienia w środku pola. Jak informuje „TEAMtalk”, klub z Old Trafford poważnie rozważa sprowadzenie Mortena Hjulmanda ze Sportingu Lizbona. Transfer miałby zostać sfinalizowany w przyszłym roku. Duńczyk wyrobił solidną markę w Portugalii.

Po transferze z US Lecce latem 2023 roku błyskawicznie wywalczył miejsce w wyjściowym składzie, a jego wpływ na grę zespołu został doceniony i został kapitanem drużyny. Dotychczas Hjulmand rozegrał dla lizbońskiego klubu ponad 100 spotkań, strzelił osiem goli i dorzucił sześć asyst. Umiejętność kontrolowania tempa gry sprawiły, że znalazł się na radarze kilku czołowych europejskich klubów.

Zainteresowanie Czerwonych Diabłów ma również związek z niepewną przyszłością Casemiro. Brazylijczyk nie prezentuje już takiej formy jak w poprzednim latach, a działacze z Old Trafford coraz poważniej myślą o znalezieniu jego następcy. W gronie kandydatów wymienia się także Adama Whartona i Elliota Andersona. Jednak to Hjulmand uchodzi za najbardziej realny cel transferowy.

Kontrakt Duńczyka ze Sportingiem obowiązuje do czerwca 2028 roku, a wpisana w niego klauzula odstępnego wynosi 70 milionów funtów. Mimo to Manchester United ma nadzieję na wynegocjowanie niższej kwoty – do około 50 milionów funtów. 23-krotny reprezentant Dani budzi ogromne zainteresowanie i wiele wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości zdecyduje się na transfer do Premier League.