Man Utd szuka następcy Onany. Chce tego bramkarza

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Juan Musso może zakotwiczyć w Man Utd

Manchester United w tej kampanii mocno rozczarowuje, co może skutkować tym, że latem w klubie może dojść do gigantycznej rewolucji kadrowej. Interesujące doniesienia na temat poszukiwania nowego golkipera przekazał Fichajes.net.

Nowy bramkarz przez klub z Old Trafford jest poszukiwany ze względu na to, że aktualny menedżer Czerwonych Diabłów nie jest przekonany do tego, aby zatrzymać w klubie Andre Onanę. Źródło twierdzi, że na liście życzeń angielskiej ekipy znalazł się bramkarz będący dzisiaj na wypożyczeniu z Atalanty do Atletico Madryt, a mowa o Juanie Musso.

Zobacz również: Premier League – sezon 2024/2025 (WIDEO)

Oglądaj skróty meczów Premier League

Argentyński zawodnik w przeszłości dwa razy zagrał w drużynie narodowej. Obecna umowa Musso z klubem z Bergamo obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Niemniej sternicy Los Colchoneros, pozyskując gracza zdecydowali się na opcję z wykupieniem zawodnika na stałe. To może nieco komplikować działanie Man Utd, który w takich okolicznościach musi znaleźć nić porozumienia nie tylko z klubem z Włoch, ale także z Hiszpanii.

Rynkowa wartość Musso to na dzisiaj cztery miliony euro. W tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w ośmiu meczach. Puścił w nich trzy bramki. Z kolei w sześciu zachował czyste konto. Na placu gry spędził 720 minut. Okazję na poprawę bilansu może mieć w sobotę przy okazji starcia 25. kolejki La Liga. Wówczas zawodnicy Atletico zmierzą się z Valencią.