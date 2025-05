Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Manchester United spogląda w kierunku Włoch

Lato na Old Trafford będzie gorące. Chociaż Manchester United po fatalnym sezonie i braku kwalifikacji do Ligi Mistrzów dysponuje ograniczonymi środkami, to jednak nie zamierza rezygnować z przebudowy kadry. Niewykluczone, że w szeregach Czerwonych Diabłów dojdzie do zmiany bramkarza. Andre Onana nie należy do zawodników, którzy mogą pochwalić się statusem „nietykalny”.

Kto może zastąpić Kameruńczyka? Na celowniku United znalazł się kolejny golkiper z Serie A, a więc z rozgrywek, z których do Manchesteru trafił Onana. Nicolo Schira jest przekonany, że na Old Trafford może przenieść się Mike Maignan. Reprezentant Francji jest związany z Milanem kontraktem ważnym tylko do 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że Rossoneri nie będą mogli postawić wysokich wymagań finansowych.

Maignan występuje na San Siro od lata 2021 roku – Milan zapłacił za niego Lille 16 milionów euro. W tym sezonie 29-latek rozegrał już 52 spotkania, w których 14 razy zachował czyste konto. Wraz z Rossonerimi sięgnął po mistrzostwo Włoch i superpuchar kraju. Transfer Francuza do United będzie uzależniony od przyszłości Onany – jeżeli Manchester zdoła sprzedać obecnego golkipera, w ten sposób zrobi miejsce dla nowego bramkarza.