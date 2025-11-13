Man United szuka bramkarza. Nowy cel transferowy

20:56, 13. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Expressen.se

Manchester United nadal szuka nowego bramkarza. Według portalu Expressen.se, Melker Ellborg z Malmo FF znalazł się na radarze angielskiego giganta.

Ruben Amorim
Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Melker Ellborg na celowniku Manchesteru United

Manchester United nie ustaje w poszukiwaniu wzmocnień między słupkami. Latem klub zdecydował się na wypożyczenie Andre Onany do tureckiego Trabzonsporu, a jego miejsce na Old Trafford zajął Senne Lammens, sprowadzony z Royal Antwerp. 23-letni Belg wskoczył do bramki i znakomicie spisuje się w składzie Rubena Amorima. W pięciu spotkaniach zachował jedno czyste konto i wpuścił siedem bramek.

Jak donosi Expressen.se, na liście życzeń angielskiego klubu znalazł się Melker Ellborg z Malmo FF. 22-letni Szwed uchodzi za jeden z największych talentów w swoim kraju. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do grudnia 2028 roku. Sam zawodnik nie ukrywa, że jest gotów na nowe wyzwania.

Ellborg w ostatnich tygodniach przyciągnął uwagę klubów świetnym występem w meczu Ligi Europy przeciwko Panathinaikosowi, w którym obronił rzut karny wykonywany przez Karola Świderskiego. Według doniesień szwedzkich mediów, Manchester United rozważa złożenie oficjalnej oferty już w letnim oknie transferowym.

Nie jest jednak pewne, czy Malmo FF zdecyduje się na sprzedaż swojego młodego golkipera, który w tym sezonie rozegrał 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Możliwość przejścia do Premier League może jednak okazać się zbyt kusząca dla samego zawodnika.

