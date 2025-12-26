Manchester United skrócił wypożyczenie piłkarza. Oto powód

Manchester United zdecydował, że Toby Collyer zakończy pobyt w West Bromwich Albion. 21-latek zmaga się z kontuzją łydki, przez co wrócił do Carrington - informuje Fabrizio Romano.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Toby Collyer wrócił do Manchesteru United

Manchester United posiada wielu młodych zawodników, którzy aktualnie są bez szans na grę w pierwszym zespole. Dlatego duża część z nich latem została wypożyczona do innych drużyn. Jednym z przykładów jest Toby Collyer, czyli defensywny pomocnik. 21-latek pierwszą część obecnego sezonu spędził w Championship, gdzie bronił barw West Bromwich Albion.

Na zapleczu Premier League wystąpił w 12 meczach, ale od końcówki listopada nie gra ze względu na kontuzje łydki. Z tego powodu Czerwone Diabły postanowiły skrócić okres wypożyczenia. Jak donosi Fabrizio Romano piłkarz wrócił do ośrodka w Carrington.

Collyer będzie przechodził dalszą rehabilitację w Manchesterze i nie wróci do West Bromwich Albion. Tamtejsze media zaznaczają jednak, że Ruben Amorim nie planuje włączać go do pierwszego składu. Były piłkarz Brighton ma zostać ponownie wypożyczony. W seniorskim zespole Collyer uzbierał tylko 13 spotkań, debiutując w sezonie 2024/2025.

Czerwone Diabły aktualnie zajmują 7. miejsce w Premier League z dorobkiem 26 punktów po 17. kolejkach. W Boxing Day zmierzą się przed własną publicznością z Newcastle, a kilka dni później zakończą 2025 rok meczem z Wolverhampton na Old Trafford.