Manchester United skrócił wypożyczenie piłkarza. Oto powód

Toby Collyer wrócił do Manchesteru United
Manchester United posiada wielu młodych zawodników, którzy aktualnie są bez szans na grę w pierwszym zespole. Dlatego duża część z nich latem została wypożyczona do innych drużyn. Jednym z przykładów jest Toby Collyer, czyli defensywny pomocnik. 21-latek pierwszą część obecnego sezonu spędził w Championship, gdzie bronił barw West Bromwich Albion.
Na zapleczu Premier League wystąpił w 12 meczach, ale od końcówki listopada nie gra ze względu na kontuzje łydki. Z tego powodu Czerwone Diabły postanowiły skrócić okres wypożyczenia. Jak donosi Fabrizio Romano piłkarz wrócił do ośrodka w Carrington.
Collyer będzie przechodził dalszą rehabilitację w Manchesterze i nie wróci do West Bromwich Albion. Tamtejsze media zaznaczają jednak, że Ruben Amorim nie planuje włączać go do pierwszego składu. Były piłkarz Brighton ma zostać ponownie wypożyczony. W seniorskim zespole Collyer uzbierał tylko 13 spotkań, debiutując w sezonie 2024/2025.
Czerwone Diabły aktualnie zajmują 7. miejsce w Premier League z dorobkiem 26 punktów po 17. kolejkach. W Boxing Day zmierzą się przed własną publicznością z Newcastle, a kilka dni później zakończą 2025 rok meczem z Wolverhampton na Old Trafford.