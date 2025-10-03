Man United skreślił napastnika. Klub czeka na oferty

Manchester United nie wiąże przyszłości z Joshuą Zirkzee. Według "CaughtOffside", angielski klub oczekuje za holenderskiego napastnika 35-40 mln euro.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Joshua Zirkzee wystawiony na sprzedaż. Holender zawiódł oczekiwania

Manchester United fatalnie rozpoczął sezon 2025/26. Po sześciu kolejkach Czerwone Diabły zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli Premier League, a nad Rubenem Amorimem zaczynają gromadzić się czarne chmury. Portugalski szkoleniowiec wciąż nie potrafi znaleźć odpowiedniego systemu dla swojego zespołu, a ostatnia porażka z Brentfordem (1:3) obnażyła wszystkie problemy drużyny.

Jednym z zawodników, którzy stracili zaufanie, jest Joshua Zirkzee. 24-letni napastnik wyraźnie przegrywa rywalizację z Benjaminem Sesko, który został sprowadzony latem z RB Lipsk za około 77 milionów euro. Holender w obecnym sezonie uzbierał zaledwie 82 minuty w Premier League i Pucharze Ligi Angielskiej, a mimo kilku przebłysków nie przekonał sztabu szkoleniowego, że może być napastnikiem na miarę ambicji United.

Według doniesień „CaughtOffside”, klub z Old Trafford jest zdecydowany, by sprzedać Zirkzee już w styczniowym oknie transferowym. Manchester United oczekuje za swojego piłkarza 35-40 milionów euro i czeka na konkretne oferty. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Zirkzee będzie pierwszym zawodnikiem, które opuści klub w ramach zimowej przebudowy zespołu. Włoskie Como jest zainteresowane napastnikiem.

Zirkzee dołączył do Czerwonych Diabłów w 2024 roku z Bolonii za 42 mln euro. Holenderskie snajper łącznie na Old Trafford strzelił siedem goli i dorzucił trzy asysty w 53 spotkaniach.