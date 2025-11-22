Man United rozstanie się z piłkarzem. Gigant dopina transfer

Manchester United nie zamierza zatrzymywać Joshuy Zirkzee na drugą część sezonu. Według "TEAMtalk", AS Roma planuje wykupić holenderskiego napastnika za około 35 mln euro.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Joshua Zirkzee na wylocie z Old Trafford

Manchester United sprowadził Joshuę Zirkzee latem 2024 roku z włoskiej Bologni za 42,5 mln euro. Napastnik imponował skutecznością w Serie A i oczekiwano, że w Czerwonych Diabłach przełoży swoją formę na Premier League. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna dla 24-latka. Obecnie Holender pełni rolę rezerwowego w zespole Rubena Amorima.

Według najnowszych doniesień Deana Jonesa z „TEAMtalk”, przyszłość Zirkzee może zostać wyjaśniona w najbliższych tygodniach, a jego losy zależą od decyzji zarówno Manchesteru United, jak i włoskiej Romy. Klub z Serie A jest zainteresowany wypożyczeniem napastnika. Anglicy zaś naciskają na transfer definitywny

Z informacji przekazanych przez dziennikarza, oba kluby są otwarte na kompromis. Plan zakłada włączenie opcji wykupu do umowy wypożyczenia, jeśli Roma zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Włosi mogą tym samym zyskać czas na ocenę przydatności Zirkzee w drużynie, nie obciążając od razu budżetu. Ewentualna kwota transferu ma wynieść około 35 mln euro.

Negocjacje wciąż trwają, a kluby wydają się bliskie porozumienia. Napastnik w trwającym sezonie rozegrał raptem pięć meczów, spędzając łącznie na murawie 90 minut. Jego kontrakt na Old Trafford obowiązuje do czerwca 2029 roku.