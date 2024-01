fot. Imago/ABACAPRESS Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Manchester United szuka napastnika w kontekście przyszłego sezonu

Kandydatem do wzmocnienia Czerwonych Diabłów jest Joshua Zirkzee

W kontrakcie zawodnika Bologni widnieje klauzula wykupu w wysokości 50 milionów euro

Manchester United postawi na kolejnego napastnika z Serie A?

Największą bolączką Manchesteru United jest w obecnym sezonie nieskuteczność w ofensywie. Drużyna ma problem ze zdobywaniem bramek i wypada w tym aspekcie gorzej niż większość stawki Premier League. Erik ten Hag ma do dyspozycji jedynie Rasmusa Hojlunda i Anthony’ego Martiala. Duńczyk jest jeszcze młody i wiele musi się nauczyć, zaś Francuz najlepsze lata ma za sobą, a ponadto nie cieszy się zaufaniem menedżera.

Do wzmocnienia linii ataku najwcześniej dojdzie latem, gdyż w trakcie sezonu Manchester United nie będzie w stanie wydać pieniędzy. Klub spokojnie rozgląda się więc za opcjami, gdyż ma jeszcze kilka miesięcy zapasu. Jeden z kandydatów do gry na Old Trafford to Joshua Zirkzee, dla którego trwająca kampania jest przełomowa. Stał się on bowiem czołowym napastnikiem Serie A oraz niekwestionowaną gwiazdą Bologni.

Po Holendra ustawia się kolejka chętnych. Media nie wykluczają, że zmieni klub wewnątrz Serie A, choć to oczywiście ekipy z Premier League mogą wydać większe pieniądze. Zirkzee miałby kosztować latem 50 milionów euro – tyle wynosi klauzula wykupu w jego kontrakcie.

