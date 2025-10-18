Man United przygotowuję ofertę za pomocnika. W grze nawet 85 mln euro

15:54, 18. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  CaughtOffside

Manchester United uważnie śledzi postępy pomocnika Victora Froholdta z FC Porto - informuje "CaughtOffside". 19-letni Duńczyk przyciąga coraz większą uwagę klubów z Premier League.

Ruben Amorim
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Victor Froholdt z FC Porto na celowniku Manchesteru United

Manchester United wciąż notuje wyniki w Premier League dalekie od oczekiwań. Choć drużyna Rubena Amorima pokonała niedawno Chelsea (2:1) na Old Trafford, to porażki z Manchesterem City i Brentfordem ponownie uwidoczniły problemy zespołu w środku pola. Portugalski menedżer zamierza zareagować już w styczniu i poważnie rozważa sprowadzenie utalentowanego Victora Froholdta, który reprezentuje barwy FC Porto.

19-letni Duńczyk znalazł się na radarze kilku gigantów Premier League. Według informacji serwisu „CaughtOffside”, zainteresowanie zawodnikiem przejawiają również Arsenal oraz Tottenham Hotspur. Co ciekawe, 6-krotny reprezentant swojego kraju jest na liście życzeń Atletico Madryt.

W kontrakcie Froholdta widnieje klauzula odstępnego w wysokości 85 milionów euro. Czerwone Diabły przygotowują ofertę, która miałaby przekonać Porto do rozpoczęcia rozmów jeszcze przed otwarciem zimowego okna transferowego. Włodarze klubu z Old Trafford uważnie monitorują sytuację Adama Whartona, który rewelacyjne spisuje się w Crystal Palace.

Duński pomocnik trafił na Estadio do Dragao latem tego roku z FC Kopenhaga za 20 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z portugalskim klubem obowiązuje aż do czerwca 2030 roku.

