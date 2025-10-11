Atletico Madryt zarzuciło sieć na reprezentanta Danii

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Victor Froholdt

Victor Froholdt na celowniku Atletico Madryt

Victor Froholdt uchodzi obecnie za jednego z najbardziej utalentowanych pomocników w lidze portugalskiej. Nic więc dziwnego, że 19-letni Duńczyk wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym. Jeszcze niedawno pojawiły się informacje, że sytuację gwiazdy FC Porto uważnie monitoruje angielskie Brighton & Hove Albion. Teraz, jak donosi serwis „TEAMtalk”, do wyścigu o podpis młodego zawodnika dołączyło również Atletico Madryt, które widzi w nim potencjalne wzmocnienie środka pola. Zainteresowanie hiszpańskiego giganta nie jest przypadkowe – Froholdt w każdym meczu potwierdza, że drzemie w nim ogromny potencjał.

Szkoleniowiec ekipy Los Rojiblancos – Diego Simeone – od dłuższego czasu rozgląda się za zawodnikiem, który mógłby zwiększyć konkurencję w środku pola i wnieść do drużyny nową jakość. Według hiszpańskich mediów Froholdt przykuł uwagę argentyńskiego trenera swoim zaangażowaniem oraz przeglądem pola. Simeone uważa, że młody Duńczyk idealnie wpasowałby się w jego system gry oparty na dyscyplinie taktycznej i waleczności. Pięciokrotny reprezentant Danii jest wyceniany na ponad 30 milionów euro, co nie stanowiłoby problemu dla Atletico, które planuje poważne inwestycje w nadchodzących oknach transferowych.

Mierzący 187 centymetrów pomocnik z powodzeniem występuje w barwach FC Porto od lipca 2025 roku, kiedy to trafił na Estadio do Dragao za 20 milionów euro z Kopenhagi, gdzie rozpoczynał swoją seniorską karierę. W koszulce drużyny Smoków rozegrał dotychczas 10 meczów, zdobywając 1 bramkę i notując 2 asysty. Kontrakt 19-latka z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a jego aktualna wartość rynkowa jest szacowana na 22 miliony euro. Froholdt uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych pomocników młodego pokolenia. Czas pokaże, czy w niedalekiej przyszłości przeprowadzi się do hiszpańskiej La Ligi.