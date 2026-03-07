Man United poluje na pomocnika. W grze 40 mln funtów

Manchester United rozważa pozyskanie pomocnika AFC Bournemouth. Według "Daily Mail", na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Marcus Tavernier. Anglik jest wyceniany na 40 mln funtów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Marcus Tavernier w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Premier League, choć w 29. kolejce przegrał z Newcastle United (1:2) na St. James’ Park. Była to pierwsza porażka Czerwonych Diabłów pod wodzą Michaela Carricka. W ostatnich tygodniach pojawiały się informacje, że głównym celem klubu na lewe skrzydło jest Yan Diomande z RB Lipsk.

W kręgu zainteresowań jest również Anthony Gordon z Newcastle. Jednak większość letniego budżetu Czerwonych Diabłów ma zostać przeznaczona na wzmocnienie środka pola. Według raportu „Daily Mail”, na celowniku klubu z Old Trafford znajduje się również Marcus Tavernier, który reprezentuje barwy Bournemouth od 2022 roku. 26-letni pomocnik może być dostępny latem za około 40 milionów funtów.

W bieżących rozgrywkach Tavernier strzelił sześć goli i zanotował cztery asysty w 26 meczach dla The Cherries. Anglik strzelił również gola przeciwko Manchesterowi United w tym sezonie. Tavernier przeniósł się na Vitality Stadium z Middlesbrough w sierpniu 2022 roku za blisko 12 mln euro.

Transfer Taverniera mógłby zapewnić Manchesterowi United ofensywną wszechstronność przy relatywnie atrakcyjnej cenie. Kontrakt zawodnika urodzonego w Leeds obowiązuje do czerwca 2029 roku.