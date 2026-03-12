Manchester United wciąż może rozstać się z Joshuą Zirkzee. Holender już zimą był chętny opuścić Old Trafford. Napastnik na ten moment nie zmienił zdania i w dalszym ciągu szuka sobie nowego klubu - donosi "Sun Sport".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Joshua Zirkzee chce opuścić Manchester United

Manchester United w ostatnim spotkaniu zaliczył wpadkę z Newcastle United (1:2). Wszyscy jednak podkreślają, że drużyna znajduje się w bardzo wysokiej formie. Ogromna w tym zasługa Michaela Carricka. Od momentu zatrudnienia Anglika, drużyna jest nie do poznania. Czerwone Diabły wyrastają na głównego faworyta do awansu do przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe wiadomości transferowe z obozu Manchesteru United. Serwis „Sun Sport” poinformował, że Czerwone Diabły mogą po sezonie uszczuplić kadrę. A wszystko przez Joshuę Zirkzee. Holenderski snajper chce zmienić barwy klubowe. 24-latek nie zdołał przebić się do wyjściowego składu i stąd zaczął znów myśleć o opuszczeniu Old Trafford.

Joshua Zirkzee już w styczniowym okienku był o krok od zmiany otoczenia. Manchester United wówczas zablokował odejście Holendra. A wszystko przez Puchar Narodów Afryki. Czerwone Diabły podczas trwania turnieju nie mogli korzystać z kluczowych ofensywnych zawodników i był to główny powód, dlaczego zatrzymano byłego gracza Bayernu Monachium.

W obecnym sezonie Joshua Zirkzee rozegrał 20 spotkań w koszulce Manchesteru United. Statystyki Holendra nie są wybitne. Udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.