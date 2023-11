IMAGO / Fotostand Na zdjęciu: Diogo Costa

Manchester United rozgląda się za nowym bramkarzem

Skauci z Old Trafford w ostatnim czasie obserwowali Diogo Costę

Portugalczyk już latem był łączony z “Czerwonymi Diabłami”

Diogo Costa w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Diogo Costa już w letnim okienku transferowym był łączony z przeprowadzką do Manchesteru United. Ostatecznie podstawowy golkiper reprezentacji Portugalii został w FC Porto, ale na początku listopada ponownie jest łączony z zespołem z Old Trafford. Jak wynika z informacji przekazanych przez dziennikarzy “A Bola”, skauci “Czerwonych Diabłów” w ostatnim czasie obserwowali 24-latka.

Manchester United nieprzypadkowo rozgląda się za nowym bramkarzem. Andre Onana dał gotowość selekcjonerowi Kamerunu na udział w Pucharze Narodów Afryki, który odbędzie się na początku roku. Erik ten Hag może nie mieć zaufania do zmiennika 27-latka – Altaya Bayindira – który do tej pory wszystkie mecze przesiedział na ławce. Diogo Costa mógłby być idealnym kandydatem do zastąpienia byłego piłkarza Interu, a także do walki z nim o wyjściowy skład.

Reprezentant Portugalii w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w bramkarskiej koszulce FC Porto. W tym czasie udało mu się trzykrotnie zachować czyste konto. Portal “Transfermarkt” wycenia 24-latka na 45 milionów euro.

