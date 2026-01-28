Manchester United obserwuje napastnika. To wielki talent

Manchester United myśli o wzmocnieniu pozycji napastnika. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się utalentowany Kader Meite ze Stade Rennes. Do transferu może dojść już latem - donosi "The Guardian".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Kader Meite może wzmocnić Manchester United

Manchester United znajduje się na dobrych torach. Po zatrudnieniu Michaela Carricka, drużyna gra skuteczną piłkę. Czerwone Diabły pod wodzą nowego trenera zdołali pokonać Manchester City (2:0) oraz Arsenal (3:2). Zespół z Old Trafford już w najbliższą niedzielę będzie chciał podtrzymać dobrą passę. Tego dnia zmierza się bowiem przed własną publicznością z Fulham.

Tymczasem z obozu Manchesteru United napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. „The Guardian” informuje, że Czerwone Diabły poważnie myślą o wzmocnieniu pozycji napastnika. Ich trop prowadzi do Francji. Otóż w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się 18-letni Kader Meite, który na co dzień reprezentuje barwy Stade Rennes.

Manchester United jednak nie będzie spieszył się z pozyskaniem młodego Francuza. Do transferu nie dojdzie tej zimy. Dopiero w nadchodzącym letnim okienku Czerwone Diabły mogą ruszyć po napastnika. Czas pokaże, czy angielski zespół zdecyduje się sięgnąć po ogromny talent z boisk Ligue 1.

Kader Meite w obecnym sezonie rozegrał 19 spotkań w koszulce Stade Rennes. Utalentowany Francuz zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.