Manchester United zagiął parol na defensora z La Ligi

18:15, 9. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TEAMtalk

Manchester United chce latem wzmocnić defensywę. Jak się okazuje, trop Czerwonych Diabłów prowadzi do La Ligi. Na ich celowniku znalazł się bowiem David Affengruber z Elche - informuje "TEAMtalk".

Piłkarze Manchesteru United
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

David Affengruber na radarze Manchesteru United

Manchester United bardzo dobrze może wspominać swój ostatni występ. Podopieczni Rubena Amorima w poniedziałek odnieśli okazałe wyjazdowe zwycięstwo nad Wolverhampton Wanderers (4:1). Radość z triumfu długo nie trwała w obozie Czerwonych Diabłów. Władze z Old Trafford już myślą o tym, jak wzmocnić skład.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z Manchesteru United przekazuje „TEAMtalk”. Czerwone Diabły rozglądają się za nowym defensorem, którego będą mogli pozyskać w letnim okienku. Jak się okazuje, trop angielskiego zespołu prowadzi do La Ligi. W kręgu zainteresowań działaczy z Old Trafford znalazł się David Affengruber, który na co dzień reprezentuje barwy Elche.

Manchester United z bliska przyglądał się występom austriackiego defensora. Skauci wystawili laurkę 24-latkowi, ponieważ niezwykle pozytywnie ocenili jego umiejętności oraz potencjał. Do letniego okienka transferowego jeszcze długi czas. Zobaczymy, czy zespół z Old Trafford zdecyduje się na pozyskanie zawodnika z hiszpańskich boisk.

David Affengruber w obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań w koszulce Elche. Austriak nie ma na koncie jeszcze udziału przy strzelonym golu. Portal „Transfermarkt” natomiast wycenia młodego defensora na zaledwie 7,5 miliona euro.

