Manchester United ruszy po pomocnika. Na stole 70 milionów funtów

Manchester United od dawna jest zainteresowany Adamem Whartonem z Crystal Palace. Czerwone Diabły będą musiały sięgnąć głęboko do portfela. Transfer może wynieść aż 70 milionów funtów - donosi "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Adam Wharton wzmocni Manchester United?

Manchester United już w niedzielę będzie mógł zmazać plamę po fatalnym początku sezonu. Tego dnia podopieczni Rubena Amorima zmierzą się na wyjeździe z Liverpoolem. Władze z Old Trafford mają świadomość, że drużyna spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ich celem zatem jest jak najszybciej wzmocnienie kadry.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Manchester United za wszelką cenę planuje pozyskać nowego środkowego pomocnika. Na celowniku Czerwonych Diabłów jest m.in. Victor Frohold z FC Porto. Wspomniane źródło zaznacza, że klub ruszy po innego zawodnika. A jest nim Adam Wharton z Crystal Palace.

Manchester United będzie musiał sięgnąć niezwykle głęboko do portfela, aby pozyskać utalentowanego Anglika. Transfer może wynieść nawet 70 milionów funtów. Warto zaznaczyć, że pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. A wśród chętnych na jego przeprowadzkę jest choćby Real Madryt.

Adam Wharton w obecnym sezonie rozegrał 10 spotkań w koszulce Crystal Palace. Angielski pomocnik jeszcze nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić jedną asystą. Zaliczył ją w meczu z Liverpoolem o Tarczę Wspólnoty.