Imago / Andy Rowland Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho może wrócić do Borussii Dortmund

Manchester United nie chce, aby warunkiem wypożyczenia była klauzula wykupu

Przyszłość Anglika na Old Trafford ma być jasna dopiero w czerwcu

Jadon Sancho tematem rozmów Manchesteru i Borussii

Borussia Dortmund kontynuuje negocjację z Manchesterem United. Niemiecki klub chce, aby zespół wzmocnił Jadon Sancho w ramach wypożyczenia do końca sezonu. W rozmowach między zainteresowanymi stronami pojawiła się pewna kość niezgody. Fabrizio Romano przekazał, że Czerwone Diabły nie chcą zgodzić się na umieszczenie w umowie klauzuli wykupu.

Sir Jim Ratcliffe i jego współpracownicy, którzy lada moment oficjalnie rozpoczną pracę na Old Trafford, chcą poczekać z ostateczną decyzją o sprzedaży piłkarza do czerwca. Aktualnie wartość skrzydłowego znacząco spadła, przez co Anglicy nie otrzymaliby nawet połowy tego, co zapłacili za Sancho 2.5 roku temu.

Całość transakcji przy wypożyczeniu 23-latka do wicemistrza Niemiec ma wynieść ok. 3 miliony euro. Reprezentant Anglii w Borussii Dortmund grał w latach 2017-2021. Rozegrał dla klubu 137 spotkań, w których strzelił 50 bramek i zaliczył 64 asysty.