Manchester United negocjuje transfer Matheusa Cunhi

Manchester United rozgrywa kiepski sezon i zajmuje odległą lokatę w rozgrywkach Premier League. Czerwone Diabły mają problemy na wielu płaszczyznach. Jednak najbardziej zawodzi ofensywa. Zarówno Rasmus Hojlund jak i Joshua Zirkzee nie prezentują się na miarę oczekiwań. Władze z Old Trafford zatem w letnim okienku transferowym chcą wzmocnić pozycję napastnika.

Z informacji przekazanych przez serwis „GiveMeSport” dowiadujemy się, że Manchester United poczynił już odpowiednie kroki do transferu nowej dziewiątki. Czerwone Diabły bowiem rozpoczęły rozmowy w sprawie transferu Matheusa Cunhi. Gwiazda Wolverhampton Wanderers od dawna jest łączony z przeprowadzką na Old Trafford i faktycznie do tej transakcji może dojść.

Manchester United jednak będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić Matheusa Cunhę. Klauzula odstępnego w umowie reprezentanta Brazylii z Wolverhampton Wanderers wynosi bowiem 62,5 miliona funtów. Taka kwota jednak jest jak najbardziej w zasięgu Czerwonych Diabłów.

Matheus Cunha niewątpliwie jest największą gwiazdą w składzie Wolves. 25-latek w trwającym sezonie rozegrał 29 spotkań w koszulce angielskiego zespołu. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 15 trafień, a także cztery asysty.