Manchester United musiałby przeznaczyć 200 mln funtów na dwa transfery

Manchester United miał wskazać Elliota Andersona i Carlosa Balebę jako główne cele transferowe na lato. Problem w tym, że łączna kwota ich pozyskania to blisko 200 mln funtów - twierdzi serwis TeamTalk.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Baleba i Anderson priorytetami na lato dla Man United

Manchester United na resztę sezonu ma jeden cel – skończyć Premier League w TOP4. Taki scenariusz zagwarantuje im awans do Ligi Mistrzów. Gra w najbardziej prestiżowych rozgrywkach europejskich pucharów sprawi, że klubowa kasa zostanie zasilona większą kwotę. W efekcie Czerwone Diabły będą mogły pozwolić sobie na głośniejsze transfery w nadchodzące lato.

Plany na Old Trafford są duże. Przede wszystkim do zespołu ma trafić defensywny pomocnik. Z informacji serwisu TeamTalk wynika, że Manchester United planuje nie jeden, a dwa transfery zawodników na pozycję numer sześć. Nazwiska pozostają niezmienne, ponieważ są nimi Carlos Baleba i Elliot Anderson. Obaj są łączeni z klubem od kilku miesięcy.

Sprowadzenie zarówno pomocnika Nottingham Forest, jak i Brighton będzie niezwykle trudne. Największy problem stanowią oczywiście finanse. Źródło uważa, że obaj piłkarze to wydatek rzędu blisko 200 milionów funtów. Można zakładać, że każdy z nich będzie kosztował ok. 100 mln funtów. Taką kwotę zażądały Mewy latem ubiegłego roku, gdy Czerwone Diabły zapytały o Kameruńczyka.

W chwili obecnej Manchester United zajmuje 5. miejsce w Premier League z dorobkiem 45 punktów. Tyle samo ma Chelsea, która plasuje się na 4. miejscu. Podopieczni Michaela Carricka mają jednak o jedno spotkanie mniej. Mecz 27. kolejki z Evertonem rozegrają w poniedziałek (23 lutego). Potem czeka ich rywalizacja m.in. z Crystal Palace, Newcastle czy Aston Villą.