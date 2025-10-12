Man Utd szykuje zimowe czystki? Dwóch piłkarzy coraz bliżej odejścia

Man Utd powoli przygotowuje strategię na zimowe okno transferowe. Nie tylko w sprawie transferów do klubu, ale i możliwych rozstań. Konkretne wieści w tej sprawie przekazał ESPN.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirzkee

Dwie gwiazdy na wylocie z Man Utd

Man Utd na starcie kampanii 2025/2026 nie jest zespołem, który spełnia oczekiwania kibiców. Na razie na koncie Czerwonych Diabłów jest zaledwie siedem punktów. Mimo że rozegrano dopiero osiem kolejek, ekipa z Old Trafford ma już trzy porażki na koncie. Tymczasem ciekawe informacje w sprawie ewentualnych rozstań i to już zimą przekazał ESPN.

Źródło podaje, że bardzo niezadowoleni z czasu gry są ostatnio Kobbie Mainoo oraz Joshua Zirkzee. W związku z tym realny scenariusz zakłada, że już w styczniu piłkarze mogą zmienić pracodawcę. Mainoo w tym sezonie nie miał jeszcze okazji zagrać nawet w jednym spotkaniu Premier League od pierwszej minuty. Jako rezerwowy zagrał w pięciu meczach.

Holenderski napastnik natomiast zaliczył zaledwie 74 minuty w trzech występach. Ponadto zagrał przez osiem minut w spotkaniu Carabao Cup.

ESPN jednocześnie daje do zrozumienia, że obaj zawodnicy mogą kontynuować kariery we włoskiej Serie A. Zirkzee miał znaleźć się na liście życzeń SSC Napoli, które już w sierpniu wykazywało zainteresowanie piłkarzem. Zawodnik ma być też na radarze kilku klubów z Premier League oraz Bundesligi. „La Gazzetta dello Sport” sugerowała z kolei, że AS Roma może ruszyć po piłkarza.

Ekipa z Old Trafford tuż po przerwie na kadrę weźmie udział w hicie ligi angielskiej. Zmierzy się wówczas z Liverpoolem. Spotkanie odbędzie się 19 października o godzinie 17:30 na Anfield Road. Ostatnia potyczka między drużynami na tym stadionie zakończyła się remisem (2:2).

