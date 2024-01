Manchester United szuka wzmocnień ofensywy. Wypychany jest Antony. za którego na Old Trafford mógłby przybyć skrzydłowy Sportingu.

fot. Imago/Maciej Rogowski Na zdjęciu: Marcus Edwards

Manchester United nie wiąże już nadziei z Antonym

Brazylijczyk po sezonie powinien zostać sprzedany

Jego następcą na Old Trafford może zostać Marcus Edwards

Manchester United stracił wiarę w Antony’ego. Do klubu zawita jego następca?

Manchester United jest zawiedziony dyspozycją Antony’ego. Brazylijczyk w minionym sezonie miał przebłyski, natomiast obecny układa się dla niego fatalnie. Jego obecność na boisku nie przynosi drużynie żadnych korzyści, a kibice traktują go jako najgorszy transfer w historii klubu. Erik ten Hag wciąż wierzy, że nawiąże on do formy prezentowanej za czasów Ajaksu Amsterdam, lecz szanse są coraz mniejsze.

Niedawno Czerwone Diabły pozbyły się Jadona Sancho, który w ramach wypożyczenia zasilił Borussię Dortmund. Antony mógłby opuścić Old Trafford najwcześniej po sezonie. Manchester United jest gotów zaakceptować ofertę stanowiącą zaledwie połowę kwoty, za którą został sprowadzony.

Zarobione na Brazylijczyku pieniądze pozwoliłyby ściągnąć nowego skrzydłowego. Na radarach angielskiego giganta znajduje się Marcus Edwards. Zawodnik Sportingu od dawna jest łączony z czołowymi klubami Premier League. Za 25-latka Portugalczycy chcą otrzymać około 30 milionów funtów.

