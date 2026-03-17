Manchester United zaczął poważnie rozglądać się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, Czerwone Diabły interesują się Miką Godtsem z Ajaxu Amsterdam. Anglicy nawiązali już kontakt z holenderskim klubem - przekazuje Sacha Tavolieri.

Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United wyrasta na poważnego kandydata, aby na koniec sezonu zająć ostatnie miejsce na podium Premier League. Mało kto się spodziewał jeszcze kilka miesięcy temu, że Czerwone Diabły będą grały o tak wysokie miejsca. Wszystko zmienił Michael Carricka. Zespół, od momentu zatrudnienia angielskiego szkoleniowca, spisuje się znakomicie i regularnie wygrywa.

Tymczasem z obozu Manchester United napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Klub z Old Trafford zaczął rozglądać się za nowymi zawodnikami. Sacha Tavolieri przekazał, że jeden z tropów angielskiej drużyny prowadzi do Holandii. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Mika Godts, który na co dzień reprezentuje barwy Ajaxu Amsterdam.

Dziennikarz poinformował, że Manchester United przyspiesza swoje działania. Władze angielskiego klubu skontaktowały się już z Ajaxem Amsterdam, aby omówić osobę Miki Godtsa. Na ten moment jeszcze nie podjęto decyzji, czy zostanie złożona oferta za utalentowanego Belga. 20-latek zapewne znajduje się też na liście życzeń innych wielkich zespołów.

Mika Godts w trwającej kampanii rozegrał 35 spotkań w koszulce Ajaxu Amsterdam. Statystyki skrzydłowego są znakomite. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 14 trafień, a także 11 asyst.