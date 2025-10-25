Man United i Chelsea chcą wielki talent. Giganci szykują się do rozmów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Said El Mala na celowniku angielskich gigantów

Manchester United i Chelsea planują wzmocnić formacje ofensywne w nadchodzącym roku. Menedżerowie obu klubów szczególną uwagę zwracają na zawodników grających na skrzydłach. Jak informuje niemiecki portal „Sport1”, obie drużyny są poważnie zainteresowane Saidem El Malą. 19-letni skrzydłowy występujący w FC Koln w ostatnich miesiącach zwrócił na siebie uwagę wielu klubów.

Niemiecki zawodnik przebojem wdarł się do pierwszego składu zespołu z Kolonii. W trwającym sezonie zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę, stając się jednym z jaśniejszych punktów drużyny. Szybkość, technika oraz umiejętność gry jeden na jeden sprawiają, że El Mala uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących skrzydłowych młodego pokolenia w Niemczech.

Według doniesień, w ostatnich tygodniach ponad dziesięć klubów kontaktowało się z przedstawicielami zawodnika. Zainteresowanie wykazują nie tylko zespoły z Premier League, ale również przedstawiciele Serie A oraz La Liga. El Mala trafił do FC Koln latem 2024 roku z Viktorii Koln, gdzie już wcześniej był uznawany za ogromny talent. Jego rozwój nabrał tempa po przenosinach do 1. Bundesligi.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy El Mala znalazł się w orbicie zainteresowań angielskich klubów. Brighton & Hove Albion próbował sprowadzić 19-latka już minionego lata, oferując 20 milionów euro, lecz władze niemieckiego klubu odrzucili propozycję, licząc na dalszy wzrost jego wartości. Młodzieżowy reprezentant Niemiec ma ważny kontrakt aż do czerwca 2030 roku.