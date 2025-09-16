Manchester United pod wodzą Rubena Amorima nie robi postępów. Ta sytuacja mocno niepokoi Bruno Fernandesa, który może wreszcie zdecydować o odejściu - sugeruje "Football Insider".

fot. PA Images Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Fernandes powie „dość”? Znów się zastanawia

Manchester United po czterech ligowych kolejkach ma w dorobku raptem cztery punkty, a światełka w tunelu nie widać. Drużyna pod wodzą Rubena Amorima się nie rozwija, a wręcz przeciwnie – notuje regres. Mimo wydania ponad 200 milionów euro latem na wzmocnienia, Czerwone Diabły stale rozczarowują, a kibice nie wierzą już w projekt, którego twarzą jest portugalski menedżer. Coraz większe wątpliwości mają też gwiazdy zespołu. Bruno Fernandes niedawno mógł opuścić Old Trafford, ale zdecydował się pozostać. Wkrótce rozważy, czy nie było to błędem.

Latem Fernandes był kuszony przez saudyjskich gigantów, którzy oferowali mu astronomiczne zarobki. Manchester United oczywiście pragnął go zatrzymać, ale decydujące słowo należało do samego gwiazdora. Postanowił po raz kolejny zaufać władzom klubu i pozostał z nadzieją, że Amorim wreszcie sprowadzi swoją ekipę na właściwe tory.

Wkrótce Fernandes ponownie przeanalizuje swoją przyszłość i dostępne opcje. „Football Insider” sugeruje, że tym razem może zdecydować się na odejście, jeśli Manchester United dalej nie będzie notował postępów. Jego nazwisko nieustannie znajduje się na listach życzeń klubów z Arabii Saudyjskiej. To dla niego najbardziej prawdopodobny kierunek ewentualnej przeprowadzki.