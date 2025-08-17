Manchester United – transfery przed sezonem 2025/2026
Manchester United chciałby jak najszybciej zapomnieć o sezonie 2024/25. Czerwone Diabły zajęły bowiem dopiero 15. lokatę w rozgrywkach Premier League. Podopieczni Rubena Amorima mieli jeszcze szanse na awans do Ligi Mistrzów. Jednak zespół przegrał w finale Ligi Europy z Tottenhamem Hotspur (1:0). Niewątpliwie miniona kampania była jedną z najgorszych w historii istnienia drużyny z Old Trafford.
Od początku letniego okienka transferowego Manchester United aktywnie pracował nad wzmocnieniami. Kibice jednak długo musieli czekać, aż ich ukochana drużyna przejdzie do konkretów. Finalnie przed startem nowego sezonu udało im się pozyskać czterech nowych zawodników. Na papierze najciekawiej zapowiada się przyjście Benjamina Sesko z RB Lipska.
Czerwone Diabły zakończyły również współpracę z niepotrzebnymi zawodnikami. Zespół Rubena Amorima opuścił m.in. Marcus Rashford. Wychowanek Manchesteru United wylądował w FC Barcelonie.
Manchester United – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Benjamin Sesko
|napastnik
|RB Lipsk
|76.5 mln euro
|Bryan Mbeumo
|prawy napastnik
|Bournemouth
|75 mln euro
|Matheus Cunha
|napastnik
|Wolves
|74.2 mln euro
|Diego Leon
|lewy obrońca
|Cerro Porteno
|4 mln euro
Manchester United – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Ethan Wheatley
|napastnik
|Northampton
|wypożyczenie
|Marcus Rashford
|napastnik
|FC Barcelona
|wypożyczenie
|Victor Lindelof
|środkowy obrońca
|bez klubu
|bez odstępnego
|Christian Eriksen
|środkowy pomocnik
|bez klubu
|bez odstępnego
|Jonny Evans
|środkowy obrońca
|koniec kariery
|bez odstępnego
|Daniel Gore
|środkowy pomocnik
|Rotherham
|wypożyczenie
|Toby Collyer
|środkowy pomocnik
|West Bromwich Albion
|wypożyczenie
Bilans transferowy Manchesteru United
- Nowi zawodnicy: 4
- Odejścia z klubu: 7
- Wydatki na transfery: 229,7 mln euro
- Zarobki na transferach: 0 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Manchesteru United
Manchester United jeszcze nie zamknął kadry na sezon 2025/26. Jak to zawsze bywa, pojawia się mnóstwo plotek transferowych wokół zespołu z Old Trafford. Nie jest żadną tajemnicą, że Czerwone Diabły chcą wzmocnić jeszcze środek pola. Ich głównym celem jest pozyskanie Carlosa Baleby z Brighton & Hove Albion. Czas pokaże, czy drużyna prowadzona przez Rubena Amorima zostanie wzmocniona przez kameruńskiego pomocnika.
Czy Manchester United zdoła awansować do Ligi Mistrzów?
- Tak
- Nie
0 Votes