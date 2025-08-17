Manchester United zaczyna nowy rozdział. Transferowa rewolucja na Old Trafford

07:23, 17. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Manchester United aktywnie pracuje na rynku transferowym. Dotychczas Czerwone Diabły pozyskały czterech nowych graczy. Na Old Trafford liczą, że przywrócą oni dawny blask klubu.

Ruben Amorim
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United – transfery przed sezonem 2025/2026

Manchester United chciałby jak najszybciej zapomnieć o sezonie 2024/25. Czerwone Diabły zajęły bowiem dopiero 15. lokatę w rozgrywkach Premier League. Podopieczni Rubena Amorima mieli jeszcze szanse na awans do Ligi Mistrzów. Jednak zespół przegrał w finale Ligi Europy z Tottenhamem Hotspur (1:0). Niewątpliwie miniona kampania była jedną z najgorszych w historii istnienia drużyny z Old Trafford.

Od początku letniego okienka transferowego Manchester United aktywnie pracował nad wzmocnieniami. Kibice jednak długo musieli czekać, aż ich ukochana drużyna przejdzie do konkretów. Finalnie przed startem nowego sezonu udało im się pozyskać czterech nowych zawodników. Na papierze najciekawiej zapowiada się przyjście Benjamina Sesko z RB Lipska.

Czerwone Diabły zakończyły również współpracę z niepotrzebnymi zawodnikami. Zespół Rubena Amorima opuścił m.in. Marcus Rashford. Wychowanek Manchesteru United wylądował w FC Barcelonie.

Manchester United – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Benjamin SeskonapastnikRB Lipsk76.5 mln euro
Bryan Mbeumoprawy napastnikBournemouth75 mln euro
Matheus CunhanapastnikWolves74.2 mln euro
Diego Leonlewy obrońcaCerro Porteno4 mln euro
Kwoty według: Transfermarkt

Manchester United – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Ethan WheatleynapastnikNorthamptonwypożyczenie
Marcus RashfordnapastnikFC Barcelonawypożyczenie
Victor Lindelofśrodkowy obrońcabez klububez odstępnego
Christian Eriksenśrodkowy pomocnikbez klububez odstępnego
Jonny Evansśrodkowy obrońcakoniec karierybez odstępnego
Daniel Goreśrodkowy pomocnikRotherhamwypożyczenie
Toby Collyerśrodkowy pomocnikWest Bromwich Albionwypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Manchesteru United

  • Nowi zawodnicy: 4
  • Odejścia z klubu: 7
  • Wydatki na transfery: 229,7 mln euro
  • Zarobki na transferach: 0 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Manchesteru United

Manchester United jeszcze nie zamknął kadry na sezon 2025/26. Jak to zawsze bywa, pojawia się mnóstwo plotek transferowych wokół zespołu z Old Trafford. Nie jest żadną tajemnicą, że Czerwone Diabły chcą wzmocnić jeszcze środek pola. Ich głównym celem jest pozyskanie Carlosa Baleby z Brighton & Hove Albion. Czas pokaże, czy drużyna prowadzona przez Rubena Amorima zostanie wzmocniona przez kameruńskiego pomocnika.

