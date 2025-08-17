Manchester United aktywnie pracuje na rynku transferowym. Dotychczas Czerwone Diabły pozyskały czterech nowych graczy. Na Old Trafford liczą, że przywrócą oni dawny blask klubu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United – transfery przed sezonem 2025/2026

Manchester United chciałby jak najszybciej zapomnieć o sezonie 2024/25. Czerwone Diabły zajęły bowiem dopiero 15. lokatę w rozgrywkach Premier League. Podopieczni Rubena Amorima mieli jeszcze szanse na awans do Ligi Mistrzów. Jednak zespół przegrał w finale Ligi Europy z Tottenhamem Hotspur (1:0). Niewątpliwie miniona kampania była jedną z najgorszych w historii istnienia drużyny z Old Trafford.

Od początku letniego okienka transferowego Manchester United aktywnie pracował nad wzmocnieniami. Kibice jednak długo musieli czekać, aż ich ukochana drużyna przejdzie do konkretów. Finalnie przed startem nowego sezonu udało im się pozyskać czterech nowych zawodników. Na papierze najciekawiej zapowiada się przyjście Benjamina Sesko z RB Lipska.

Czerwone Diabły zakończyły również współpracę z niepotrzebnymi zawodnikami. Zespół Rubena Amorima opuścił m.in. Marcus Rashford. Wychowanek Manchesteru United wylądował w FC Barcelonie.

Manchester United – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Benjamin Sesko napastnik RB Lipsk 76.5 mln euro Bryan Mbeumo prawy napastnik Bournemouth 75 mln euro Matheus Cunha napastnik Wolves 74.2 mln euro Diego Leon lewy obrońca Cerro Porteno 4 mln euro Kwoty według: Transfermarkt

Manchester United – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Ethan Wheatley napastnik Northampton wypożyczenie Marcus Rashford napastnik FC Barcelona wypożyczenie Victor Lindelof środkowy obrońca bez klubu bez odstępnego Christian Eriksen środkowy pomocnik bez klubu bez odstępnego Jonny Evans środkowy obrońca koniec kariery bez odstępnego Daniel Gore środkowy pomocnik Rotherham wypożyczenie Toby Collyer środkowy pomocnik West Bromwich Albion wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Manchesteru United

Nowi zawodnicy: 4

4 Odejścia z klubu: 7

7 Wydatki na transfery: 229,7 mln euro

229,7 mln euro Zarobki na transferach: 0 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Manchesteru United

Manchester United jeszcze nie zamknął kadry na sezon 2025/26. Jak to zawsze bywa, pojawia się mnóstwo plotek transferowych wokół zespołu z Old Trafford. Nie jest żadną tajemnicą, że Czerwone Diabły chcą wzmocnić jeszcze środek pola. Ich głównym celem jest pozyskanie Carlosa Baleby z Brighton & Hove Albion. Czas pokaże, czy drużyna prowadzona przez Rubena Amorima zostanie wzmocniona przez kameruńskiego pomocnika.