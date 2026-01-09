Manchester United coraz bliżej wielkiego transferu. Hit na horyzoncie

Manchester United wkrótce może przeprowadzić głośny transfer. Czerwone Diabły są bliskie sprowadzenia Elliota Andersona z Nottingham Forest. Za pomocnika trzeba zapłacić 100 milionów funtów - podaje "The Mirror".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Elliot Anderson zbliża się do Manchesteru United

Manchester United rozpoczął proces przebudowy. Kilka dni temu klub postanowił rozstać się z Rubenem Amorimem. Następca Portugalczyka jeszcze nie został wybrany, a tymczasowym trenerem pozostaje Darren Fletcher. Władze z Old Trafford mają sporo pracy, ponieważ muszą jeszcze pracować na rynku transferowym. Przede wszystkim muszą pozyskać nowego środkowego pomocnika.

W kręgu zainteresowań Manchesteru United znajduje się wielu graczy. Jednak jeden z nich jest już bardzo blisko przeprowadzki na Old Trafford. Z informacji przekazanych przez „The Mirror” dowiadujemy się, że Czerwone Diabły są na dobrej drodze, aby pozyskać Elliota Andersona z Nottingham Forest.

Warto zaznaczyć, że Manchester United musi mieć się na baczności. Angielski pomocnik jest również obserwowany przez Manchester City. Jednak to właśnie Czerwone Diabły są najbliżej pozyskania młodego gracza. Transfer 23-latka będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem, ponieważ zawodnik jest wyceniany na 100 milionów funtów.

Elliot Anderson w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Nottingham Forest. Anglik zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także dwie asysty. Kontrakt pomocnika z zespołem z City Ground obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.