Man United i Chelsea chcą tego bramkarza. 70 mln euro za gwiazdę

Gregor Kobel może trafić do Premier League

Manchester United oraz Chelsea FC analizują możliwość pozyskania Gregora Kobela już latem. Zainteresowanie 27-letnim Szwajcarem nie jest przypadkowe. Golkiper ma za sobą świetny sezon w barwach Borussii Dortmund w 1. Bundeslidze i Lidze Mistrzów i jest jednym z najbardziej cenionych bramkarzy w Europie.

Według medialnych doniesień, cena wywoławcza za bramkarza wynosi od 60 do 70 milionów euro. To spora kwota, ale biorąc pod uwagę formę Kobela oraz jego wiek, może się okazać rozsądną inwestycją w dłuższej perspektywie. Na Old Trafford od miesięcy trwa gorąca dyskusja wokół formy Andre Onany. Kameruński bramkarz po transferze z Interu Mediolan rozczarowuje i wiele wskazuje na to, że może pożegnać się z Premier League.

Z kolei działacze The Blues wciąż nie znaleźli pewnego numeru jeden między słupkami. Robert Sanchez, który został sprowadzony z Brighton & Hove Albion, nie zdołał przekonać do siebie Enzo Mareski. Klub ze Stamford Bridge szuka więc rozwiązania, które pozwoli mu zbudować solidne fundamenty. Przyszłość Gregora Kobela może być jednym z najgorętszych tematów nadchodzącego letniego okna transferowego. Przypomnijmy, że kontrakt bramkarza na Signal Iduna Park wygasa w połowie 2028 roku.