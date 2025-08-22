Man United chce uprzedzić Real Madryt. Giganci zainteresowani pomocnikiem

07:30, 22. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk / Ben Jacobs

Manchester United solidnie wzmocnił linię ofensywną latem. Teraz angielski klub monitoruje sytuację defensywnego pomocnika Angelo Stillera ze Stuttgartu - informuje Ben Jacobs z serwisu "TEAMtalk".

Ruben Amorim
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Angelo Stiller na celowniku Manchesteru United

Manchester United rozpoczął nowy sezon Premier League w najgorszy możliwy sposób, przegrywając na własnym stadionie z Arsenalem (0:1). Na Old Trafford bohaterem wicemistrzów Anglii został nieoczywisty zawodnik – Ricardo Calafiori. Mimo nieudanej inauguracji, w klubie nie brakuje optymizmu, bo za drużyną niezwykle intensywne lato na rynku transferowym.

Do Czerwonych Diabłów trafili m.in. Benjamin Sesko z RB Lipsk, Bryan Mbeumo z Brentford oraz Matheus Cunha z Wolverhampton, co ma zapewnić ofensywie nową jakość i większą głębię. Jak pokazało pierwsze spotkanie sezonu, problemem może być środek pola. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Bena Jacobsa z „TEAMtalk”, Manchester United rozważa zakontraktowanie Angelo Stillera z VfB Stuttgart.

Choć na ten moment nie zapadły żadne wiążące decyzje, nazwisko Stillera pojawiło się w wewnętrznych rozmowach władz klubu. Klub intensywnie poszukuje odpowiedniego wzmocnienia w drugiej linii. Pierwotnie głównym celem był Carlos Baleba z Brighton, lecz klub z południa Anglii stanowczo odrzucił możliwość sprzedaży swojego zawodnika.

Co ciekawe, Stiller znalazł się ostatnio także na radarze Realu Madryt, co może dodatkowo skomplikować sytuację i podbić jego wartość na rynku. W ubiegłym sezonie niemiecki zawodnik zdobył ze Stuttgartem Puchar Niemiec. Łącznie w drużynie Biało-Czerwonych zdobył pięć bramek i dorzucił 17 asyst w 82 spotkaniach. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku.

