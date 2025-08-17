Man United chce się pozbyć zawodnika. Trwają rozmowy

Manchester United nie wiąże planów z lewym obrońca Tyrellem Malacią. Jak informuje Fabrizio Romano, AS Roma prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania Holendra.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Tyrell Malacia na celowniku Romy

Manchester United w letnim oknie transferowym skoncentrował się przede wszystkim na wzmocnieniach ofensywnych. Wydatki klubu z Old Trafford przekroczyły już 200 milionów euro, co pokazuje jasno kierunek wyznaczony przez Rubena Amorima. Jednocześnie trwają prace nad wietrzeniem szatni.

Zdaniem Fabrizio Romano, jednym z zawodników, którzy mogą w najbliższych tygodniach opuścić klub, jest Tyrell Malacia. 26-letni lewy obrońca nie zdołał wywalczyć sobie stabilnej pozycji w drużynie. Okazuje się, że Holender jest przymierzany do Romy.

Rozmowy pomiędzy włoskim klubem a Manchesterem United dotyczą w pierwszej kolejności Jadona Sancho. Jednak wciąż brakuje decyzji samego Anglika, który rozważa różne scenariusze. Negocjacje w sprawie skrzydłowego zostały tymczasowo zawieszone do momentu, aż zawodnik określi swoje stanowisko.

W tym samym czasie rzymski klub postanowił wykorzystać kontakty i zapytać także o dostępność Tyrella Malacii. Malacia nie narzeka na brak ofert. Oprócz Romy, zainteresowanie wykazują również Atalanta Bergamo i turecki Besiktas. Do gry mogą wejść także kluby z Arabii Saudyjskiej, które regularnie monitorują sytuację zawodnika i są w stanie zaoferować atrakcyjne warunki finansowe.

Sam zawodnik jest otwarty na przeprowadzkę. Poprzedni sezon Malacia spędził na wypożyczeniu w PSV Eindhoven, gdzie rozegrał zaledwie osiem meczów. Jego kontrakt na Old Trafford obowiązuje do czerwca 2026 roku. Aktualnie serwis Transfermarkt.de wycenia Malacię na osiem milionów euro.