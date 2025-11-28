Man United chce pomocnika z Serie A. Ciekawy transfer możliwy w styczniu

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ederson znów na celowniku klubu z Old Trafford

Manchester United planuje w styczniowym oknie transferowym wzmocnić linię pomocy, a Ruben Amorim szczególnie naciska na sprowadzenie zawodnika, który mógłby odciążyć Casemiro. Według najnowszych doniesień klub z Old Trafford ponownie skierował swoją uwagę na Edersona z Atalanty Bergamo.

Brazylijski pomocnik był jednym z głównych celów transferowych Czerwonych Diabłów już latem. Wówczas włoski klub nie chciał nawet słyszeć o jego odejściu. Ederson został w Bergamo i dobrze rozpoczął obecny sezon. Rozegrał 12 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę, a jego znaczenie w drużynie stale rośnie.

Mimo to jego przyszłość znów wzbudza spekulacje. Choć kontrakt 26-latka obowiązuje do czerwca 2027 roku, pojawiają się sygnały, że klub jest skłonny rozważyć sprzedaż. Agent piłkarza ujawnił, że Atalanta mogłaby obniżyć cenę Edersona nawet do 40 mln euro ze względu na upływający czas kontraktu.

To znacząca zmiana, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że klub z Bergamo oczekiwał za Brazylijczyka około 70 mln euro. Ederson trafił do Atalanty w połowie 2023 roku z Salernitany, która sprzedała go po zaledwie pół roku gry za blisko 23 mln euro. Od tamtej pory pomocnik zrobił ogromny progres, stając się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się zawodników środka pola w Serie A.