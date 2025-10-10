Man United chce napastnika. Możliwy wielki transfer

Manchester United bacznie monitoruje sytuację kameruńskiego napastnika. Na liście życzeń giganta z Old Trafford znalazł się Karl Etta Eyong z Levante - informuje Ben Jacobs z "GiveMeSport".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Karl Etta Eyong na celowniku Manchesteru United

Manchester United w letnim oknie transferowym wydał około 250 milionów euro na wzmocnienia. Największym transferem Czerwonych Diabłów było sprowadzenie Benjamina Sesko z RB Lipsk za kwotę blisko 76 milionów euro. Słoweński napastnik po nieco trudnym początku w Premier League ma już na koncie dwa trafienia i zaczyna coraz lepiej odnajdywać się w zespole.

Mimo ogromnych nakładów finansowych, drużyna Rubena Amorima wciąż gra w kratkę i po siedmiu kolejkach zajmuje 10. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 10 punktów. Portugalski menedżer liczy jednak, że zimą uda się pozyskać kolejnego ofensywnego zawodnika, który zwiększy rywalizację w ataku.

Jak informuje Ben Jacobs z „GiveMeSport”, na liście życzeń 20-krotnych mistrzów Anglii znalazł się Karl Etta Eyong. 21-letni napastnik Levante błyszczy w tym sezonie w Hiszpanii. Kameruńczyk zdobył już pięć bramek i dorzucił trzy asysty w ośmiu spotkaniach.

W poprzednim sezonie Etta Eyong występował w barwach Villarreal CF, lecz nie zdołał przebić się do pierwszego zespołu. Latem przeszedł do Levante za około trzy miliony euro, a jego rozwój okazał się błyskawiczny. W październiku zadebiutował w reprezentacji Kamerunu u boku Bryana Mbeumo w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata przeciwko Mauritiusowi. Co ciekawe, duet ten może wkrótce tworzyć linię ataku także na Old Trafford.

Według hiszpańskich mediów, postępy Etty Eyonga śledzą również Real Madryt i FC Barcelona, co tylko potwierdza, jak duży potencjał drzemie w młodym napastniku. Kontrakt Kameruńczyka w Levante obowiązuje do czerwca 2029 roku.