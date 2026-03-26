Man United chce gwiazdę Juventusu. Włosi stawiaj warunki

Manchester United przymierza się do sprowadzenia środkowego obrońcy. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Pierre Kalulu z Juventusu - donosi "Il Giornale".

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United chce zapewnić sobie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Po 31. kolejkach zespół prowadzony przez Michaela Carricka zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League. Tuż przed marcową przerwą reprezentacyjną Czerwone Diabły zdobyły cztery punkty w trzech spotkaniach i coraz mocniej czują na plecach oddech Aston Villi.

Niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia sezonu, działacze z Old Trafford już planują letnie wzmocnienia. Jednym z głównych celów transferowych ma być sprowadzenie środkowego obrońcy, który zwiększy jakość i stabilność defensywy.

Jak informuje „Il Giornale”, w kręgu zainteresowań Manchesteru United znajduje się Pierre Kalulu, który reprezentuje barwy Juventusu Turyn. Francuski defensor prezentuje w ostatnich miesiącach bardzo wysoką formę w Serie A. Skauci angielskiego klubu regularnie obserwują jego grę, a raporty mają być wyjątkowo pozytywne.

Klub z Turynu jasno zakomunikował, że Kalulu nie jest na sprzedaż. Zamiast analizować potencjalne oferty, działacze Starej Damy skupiają się na zabezpieczeniu przyszłości defensora. Obecna umowa Francuza obowiązuje do czerwca 2029 roku. Kalulu trafił do Starej Damy z Milanu. W trwającym sezonie 25-latek rozegrał 41 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Najbliższe miesiące pokażą, czy Czerwonym Diabłom uda się przełożyć zainteresowanie na konkretne działania i rozpocząć negocjacje w sprawie francuskiego defensora.