Man United chce gwiazdę Bundesligi. To będzie transferowy hit

Manchester United chce pozyskać napastnika. Jak informuje "TEAMtalk", angielski klub może sięgnąć po Serhou Guirassy'ego z Borussii Dortmund w zimowym oknie transferowym.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Serhou Guirassy na radarze Manchesteru United

Manchester United latem sprowadził Benjamina Sesko z RB Lipsk za blisko 77 milionów euro. Słoweński napastnik wciąż stara się znaleźć pewność siebie w Premier League i jak dotąd strzelił dwa gole w 11 występach. Menedżer Ruben Amorim już planuje wzmocnienia ofensywy w zimowym oknie transferowym, poszukując snajpera, który potrafi regularnie trafiać do siatki.

Według „TEAMtalk”, Czerwone Diabły uważnie śledzą sytuację Serhou Guirassy’ego, który imponuje formą w barwach Borussii Dortmund. Gwinejczyk jest zawodnikiem niemieckiego klubu od lipca 2024 roku i posiada kontrakt ważny do lata 2028 roku. Wcześniej wyróżniał się w VfB Stuttgart, gdzie zdobył 44 bramki i zanotował pięć asyst w 58 meczach.

29-letni napastnik posiada klauzulę odstępnego. Borussia Dortmund wciąż wierzy w Guirassy;ego, ale jednocześnie nie wyklucza jego odejścia w przyszłym roku. Rozważenie transferu snajpera przez Manchester United stanie się bardziej realne, jeśli odejdzie Joshua Zirkzee. W takiej sytuacji Czerwone Diabły będą szukały napastnika o naturalnym instynkcie strzeleckim, który wzmocni ofensywę i nie będzie blokował rozwoju Sesko.

Słoweniec doznał kontuzji kolana w meczu z Tottenhamem, tuż przed przerwą na mecze reprezentacyjne. Klub ostrożnie podchodzi do jego powrotu. Aktualnie piłkarze Amorima są niepokonani w lidze od pięciu meczów i zajmują 7. miejsce w tabeli Premier League.