Man United wytypował następcę Andre Onany. To będzie głośny transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Diogo Costa przymierzany do Manchesteru United

Manchester United poszukuje nowego bramkarza. Po nierównym sezonie w wykonaniu Andre Onany, menedżer Ruben Amorim chce ściągnąć zawodnika, który zapewni stabilność między słupkami. W gronie kandydatów znaleźli się m.in. Andrij Łunin z Realu Madryt, ale to Diogo Costa z FC Porto jest obecnie priorytetem transferowym Czerwonych Diabłów.

Według doniesień „A Bola”, skauci angielskiego klubu od dawna śledzą formę portugalskiego golkipera. Co istotne, Diogo Costa ma być bardzo pozytywnie nastawiony do wizji przenosin na Old Trafford. 25-letni kapitan portugalskiego giganta chce, by transfer doszedł do skutku, co może znacznie ułatwić negocjacje między klubami.

Costa od kilku sezonów błyszczy w barwach FC Porto, a jego liczby potwierdzają klasę. Do tej pory rozegrał niemal 200 spotkań w pierwszym zespole, w których zachował aż 83 czyste konta. W reprezentacji Portugalii zagrał już 36 razy. Choć urodził się w Szwajcarii, od najmłodszych lat związany był z portugalskim futbolem, przechodząc przez kolejne szczeble akademii Porto. Costa ma w kontrakcie klauzulę wykupu opiewającą na 75 milionów euro, jednak klub może rozważyć jego sprzedaż za kwotę rzędu 60 milionów euro. Obecna umowa Portugalczyka wygasa na Estadio do Dragao do 30 czerwca 2027 roku.