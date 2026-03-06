Man United chce brazylijskiego pomocnika. Ligowy rywal blokuje transfer

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Andrey Santos na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United doznał pierwszej porażki za kadencji Michaela Carricka w 29. kolejce Premier League. Czerwone Diabły przegrały na wyjeździe z Newcastle United (1:2). Decydującą bramkę dla gospodarzy w 90. minucie zdobył Willock Osula. Dla duńskiego napastnika było to drugie trafienie w bieżących rozgrywkach.

Latem na Old Trafford planowany jest transfer środkowego pomocnika. Wiadomo już, że drużynę opuści Casemiro, którego kontrakt nie zostanie przedłużony. Na celowniku Manchesteru United znajduje się 21-letni Andrey Santos z Chelsea. Jak podaje dziennikarz Ben Jacobs, władze londyńskiego klubu jasno dały do zrozumienia, że Brazylijczyk nie jest na sprzedaż. Niewykluczone, że wysoka oferta postawić The Blues pod ścianą.

Santos jest kluczową postacią w środku pola Chelsea pod wodzą Liama Roseniora. W poprzednim sezonie był wypożyczony do Strasbourga, gdzie również imponował swoją grą. Chelsea sprowadziła Brazylijczyka z Vasco da Gama w 2023 roku za 12,5 mln euro.

Czterokrotny reprezentant Canarinhos zbiera znakomite recenzje za swoje występy w Premier League. W trwającej kampanii rozegrał 34 mecze, strzelił jednego gola i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt na Stamford Bridge obowiązuje do czerwca 2030 roku. Obecnie Transfermarkt.de wycenia utalentowanego zawodnika na 40 mln euro.