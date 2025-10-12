Manchester United nie czeka do lata. Dwa konkretne cele na zimę!

Manchester United powoli przygotowuje się do zimowego okna transferowego. TBR Football ujawnił wprost, jakie są cele klubu z Old Trafford związane ze wzmocnieniem drużyny.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United planuje wzmocnić się zimą na dwóch pozycjach

Manchester United nie zaczął dobrze nowego sezonu Premier League. Ekipa z Old Trafford po rozegraniu siedmiu kolejek ligowych ma na swoim koncie 10 punktów. To efekt trzech zwycięstw i jednego remisu. W trzech spotkaniach przedstawiciel ligi angielskiej schodził natomiast z placu gry na tarczy. Tymczasem ciekawe informacje w kontekście zbliżającego się okna transferowego przekazał TBR Football.

Źródło przekazało, że klub ma zamiar wzmocnić się na pozycjach defensywnego pomocnika oraz prawego obrońcy. To mają być główne cele transferowe do realizacji podczas zimowej sesji.

Ciekawe jest też to, że według TBR Football władze Manchesteru United wciąż darzą zaufaniem Rubena Amorima i są gotowe sfinalizować dokładnie takie transfery, jakich potrzebuje Portugalczyk. W kontekście gracza do środka pola plan transferowy może być związany z tym, że Kobbie Mainoo najpewniej rozstanie się z Czerwonymi Diabłami.

Tymczasem już po reprezentacyjnej przerwie przed Manchesterem United bardzo ciekawe starcie. Na drodze drużyny Rubena Amorima stanie Liverpool. Spotkanie odbędzie się 19 października o godzinie 17:30. Obie ekipy po raz ostatni grały ze sobą w styczniu i wówczas padł remis (2:2).

Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach ligowych między Czerwonymi Diabłami a The Reds trzykrotnie miał miejsce podział punktów, a raz lepszy był Liverpool (3:0).

