Manchester United rozgląda się za następcą Casemiro, który wkrótce może opuścić Old Trafford. Jak się okazuje, celem Czerwonych Diabłów jest pozyskanie Adama Whartona z Crystal Palace - donosi "CaughtOffside".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Adam Wharton celem Manchesteru United

Manchester United już w niedzielę rozegra niezwykle ważne spotkanie. Podopieczni Rubena Amorima zmierzą się na wyjeździe z Manchesterem City. Postawa Czerwonych Diabłów w tym sezonie nie jest godna pochwały. Zawodnicy z Old Trafford spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań i na Etihad Stadium planują poprawić swoją sytuację.

Od miesięcy mówi się, że szeregi Manchesteru United może opuścić Casemiro. Brazylijczyk jednak w przyszłym roku faktycznie może opuścić Old Trafford. Tymczasem serwis „CaughtOffside” przekazuje, że Czerwone Diabły wytypowały już następcę doświadczonego pomocnika. Ich głównym celem transferowym jest pozyskanie Adama Whartona z Crystal Palace.

W minionym letnim okienku wartość rynkowa młodego zawodnika wynosiła 100 milionów euro. Wspomniane źródło zaznacza, że zimą transfer Anglika nie będzie wiązał się z takim wydatkiem. Mówi się, że może opuścić Selhurst Park nawet za 60 milionów euro. Z takiej promocji zatem może skorzystać Manchester United.

Adam Wharton w obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań w koszulce Crystal Palace. Wychowanek Blackburn Rovers może się pochwalić jedną asystą. A zaliczył ją w meczu przeciwko Manchesterowi City w spotkaniu o Tarczę Wspólnoty.