Manchester United w letnim okienku zamierza wzmocnić środek pola. Celem Czerwonych Diabłów jest Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion. Na Old Trafford zintensyfikowali prace transferowe - podaje "Acru Cameroun".

PressFocus Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United pracuje nad transferem Carlosa Baleby

Manchester United ma świadomość, że sezon zbliża się wielkimi krokami. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima nie została jeszcze w pełni wzmocniona. Co prawda, udało się w ostatnich dniach dopiąć transfer Benjamina Sesko z RB Lipska. Możemy być pewni, że w najbliższych dniach Czerwone Diabły przyspieszą prace nad pozyskaniem nowych graczy.

Od pewnego czasu z przeprowadzką do Manchesteru United jest łączony Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion. W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „Acru Cameroun”. Otóż zainteresowanie Czerwonych Diabłów jest bardzo poważne. Obecnie władze z Old Trafford zintensyfikowali działania dążące do transferu kameruńskiego pomocnika.

Manchester United tym samym chce wyprzedzić konkurencję. Praktycznie wszystkie największe kluby chcą widzieć w swoim zespole Carlosa Balebę. Ostatnio do grona zainteresowanych ekip dołączył też Liverpool. Czas pokaże, czy ostatecznie to Czerwone Diabły wygrają rywalizację o reprezentanta Kamerunu. Zapowiadają się niezwykle interesujące tygodnie.

Carlos Baleba w minionym sezonie rozegrał aż 40 spotkań w barwach Brighton & Hove Albion. Kameruńczyk może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.