Liverpool planuje dokonać jeszcze jeden interesujący transfer. The Reds włączyli się do wyścigu o Carlosa Balebę z Brighton & Hove Albion. Kameruńczyk znajduje się jeszcze na radarze m.in. Manchesteru United - podaje "CaughtOffside".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Carlos Baleba łączony z Liverpoolem

Liverpool jest niezwykle aktywny podczas letniego okienka transferowego. Mistrzom Anglii udało się bowiem dopiąć wiele interesujących wzmocnień. Do drużyny prowadzonej przez Arne Slota trafili m.in. Hugo Ekitike czy też Florian Wirtz. To może nie być koniec pracy The Reds. Planowane są bowiem kolejne transfery. W tym Alexandra Isaka z Newcastle United.

Okazuje się jednak, że szwedzki gwiazdor nie jest jedynym graczem, który może jeszcze trafić na Anfield Road. Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że Liverpool włączył się do walki o inną gwiazdę Premier League. W kręgu zainteresowań mistrzów Anglii znalazł się bowiem Carlos Baleba, który na co dzień reprezentuje barwy Brighton & Hove Albion.

Kameruńczyk wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku. Jego osoba trafiła na radary jeszcze Manchesteru United, Chelsea, Arsenalu, Manchesteru City, Newcastle United oraz Tottenhamu Hotspur. Transfer pomocnika będzie niezwykle kosztowny, ponieważ popularne Mewy wyceniają 21-latka na 100 milionów funtów.

Carlos Baleba jest związany z Brighton & Hove Albion od 2023 roku. Dotychczas Kameruńczyk rozegrał 61 spotkań na poziomie Premier League. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.